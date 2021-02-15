Россия увеличила экспорт золота в три раза

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15 февраля 2021, 15:54 Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Российские банки избавляются от золота: в 2020 году они продали 34,5 т слитков, сократив свои запасы драгоценного металла почти на 40%. Таким образом, экспорт золота был увеличен в три раза.

В апреле прошлого года правительство России разрешило Минпромторгу выдавать производителям лицензии на экспорт металла на основе согласованного с Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. В итоге наибольший объем экспорта пришелся на Великобританию - 290 т на сумму $16,9 млрд. При этом весь экспорт золота в прошлом году составил $18,5 млрд.

Объемы экспорта драгметалла не компенсировали недостаток доходов России от нефти и газа. Экспорт углеводородов принес в 2020 году суммарно около $97 млрд против $162 млрд годом ранее, то есть снизился на $65 млрд. Тем временем, золото за весь 2020 год подорожало на 21,7%.

По данным аналитиков, золото продавали только те банки, у которых есть потребность снизить риски, подкорректировать баланс активов, либо компенсировать убытки по кредитному портфелю. К продажам драгметалла впервые за 13 лет подключился Центробанк. Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отмечает, что ЦБ сокращал позиции в золоте не из стремления заработать, а потому, что доля золота в резервах превысила оптимальный предел.

В настоящее время спрос на драгметалл обеспечен слабостью доллара.

«Однако на данный момент признаков разгона внутренних цен в США нет, и это сдерживает дальнейший рост золота. Если ФРС сможет, как и в предыдущие годы, ювелирно очистить рынок от лишней денежной массы, то для золота это будет иметь негативные последствия. Оно снова начнет дешеветь и может находиться в нисходящем тренде много лет, пока не придет очередной глобальный кризис», - считает Валерий Емельянов.

С другой стороны, в планах новой администрации США - принятие дополнительных фискальных стимулов и нового пакета помощи в объеме почти $3 трлн. Это неизбежно приведет к ослаблению американской валюты, что может дать золоту новый импульс для роста.