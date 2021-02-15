В бюджете нет средств на увеличение зарплат врачам, педагогам и учёным

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 февраля 2021, 13:36

Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с зарплатами бюджетников. В течение двух месяцев министерства образования, просвещения и культуры будут прорабатывать план увеличения доходов в своих сферах.



В Организации экономического сотрудничества подсчитали, что количество работников бюджетной сферы в России составляет более 17% населения. Это порядка 12 миллионов человек. Даже если им повысить зарплату на 5 тысяч рублей, потребуется более 740 миллиардов рублей в год. С такой задачей правительство пока не может справиться. Чиновникам необходимо найти источник средств, с учётом того, что нефтегазовые доходы по итогам прошлого года значительно сократились.



Депутат Госдумы Михаил Щапов считает, что в первую очередь необходимо увеличить базовый оклад. Регионы взять на себя дополнительную нагрузку не смогут. Единственной надеждой является федеральный центр, который может изыскать резервы и выделить их на увеличение зарплат бюджетников.



