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13 февраля 2021, 13:09 Источник: ЦБ РФ

Фото: cоцсети

Прогноз Банка России по​ инфляции на​ 2021​ год повышен до​ 3,7–4,2%, но своего максимума она достигнет в​ феврале-марте. Планируется, что в последующие месяцы она будет снижаться и​ в​ дальнейшем останется вблизи​ 4%. Такой прогноз предусмотрен в​ базовом сценарии с​ учетом проводимой денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении пресс-службы Банка России.

Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на​ повышенных уровнях по​ сравнению с​ периодом до​ начала пандемии, считает ЦБ РФ. Это​ в​ основном связано с​ произошедшими ранее ростом цен​ на​ отдельные товары повседневного спроса, продолжением переноса в​ цены ​ ослабления рубля и​ курсовой волатильностью. Более быстрое и устойчивое восстановление спроса и сохранение ограничений со​ стороны предложения продолжает оказывать повышательное давление на​ цены. На рост цен могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в​ производственных и​ логистических цепочках, а​ также дополнительные издержки предприятий, связанные с​ защитой работников и​ потребителей от​ угрозы распространения коронавируса. Конъюнктура на мировых рынках также вызывает повышение внутренних цен​ на​ отдельные продовольственные товары, но правительство страны ограничило рост на​ некоторые из них.

Кроме того, росту цен​ на​ финансовых и​ товарных рынках способствуют ускоряющиеся темпы вакцинации, а​ также ожидания дополнительных мер​ бюджетной поддержки в​ отдельных странах, отмечается в сообщении.

Инфляция складывается выше прогноза Банка России, признает главный финансовый регулятор страны. Темп роста цен​ сохранялся на​ повышенном уровне и в​ декабре (4,9%), и​ январе (5,2%), а в ближайшие два месяца может достичь максимального значения – 5,5%. Впоследствии ожидается снижение темпов, во многом из-за эффекта высокой базы прошлого года. В целом, возвращение инфляции к​ цели Банка России может происходить медленнее, чем​ предполагалось ранее.

Несмотря на это, Совет директоров Банка России 12​ февраля 2021 года принял решение сохранить​ ключевую ставку​ на​ уровне 4,25% годовых. То есть на февральском заседании совета директоров не последовал призыву МВФ снизить ключевую ставку ниже 4% (о чем АН сообщали ранее), но и не повысил ее. Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике, считают в ЦБ. После сокращения ВВП​ в​ 2020 году на​ 3,1%, а в настоящем году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на​ 3,0–4,0%.​ Однако масштабы восстановления в​ отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться, предполагает Банк России. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что возможен более значительный рост цен в отдельных секторах. В том числе - во внутреннем туризме (при сохранении ограничений на зарубежный), в строительстве и на стройматериалы. То есть, в конечном счете все издержки будут переложены на конечного потребителя.