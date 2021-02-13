Банк России прогнозирует максимум инфляции в феврале-марте

Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7–4,2%, но своего максимума она достигнет в феврале-марте. Планируется, что в последующие месяцы она будет снижаться и в дальнейшем останется вблизи 4%. Такой прогноз предусмотрен в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении пресс-службы Банка России.
Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии, считает ЦБ РФ. Это в основном связано с произошедшими ранее ростом цен на отдельные товары повседневного спроса, продолжением переноса в цены ослабления рубля и курсовой волатильностью. Более быстрое и устойчивое восстановление спроса и сохранение ограничений со стороны предложения продолжает оказывать повышательное давление на цены. На рост цен могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Конъюнктура на мировых рынках также вызывает повышение внутренних цен на отдельные продовольственные товары, но правительство страны ограничило рост на некоторые из них.
Кроме того, росту цен на финансовых и товарных рынках способствуют ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах, отмечается в сообщении.
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Инфляция складывается выше прогноза Банка России, признает главный финансовый регулятор страны. Темп роста цен сохранялся на повышенном уровне и в декабре (4,9%), и январе (5,2%), а в ближайшие два месяца может достичь максимального значения – 5,5%. Впоследствии ожидается снижение темпов, во многом из-за эффекта высокой базы прошлого года. В целом, возвращение инфляции к цели Банка России может происходить медленнее, чем предполагалось ранее.
Несмотря на это, Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. То есть на февральском заседании совета директоров не последовал призыву МВФ снизить ключевую ставку ниже 4% (о чем АН сообщали ранее), но и не повысил ее. Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике, считают в ЦБ. После сокращения ВВП в 2020 году на 3,1%, а в настоящем году прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,0–4,0%. Однако масштабы восстановления в отдельных отраслях могут по-прежнему сильно различаться, предполагает Банк России. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что возможен более значительный рост цен в отдельных секторах. В том числе - во внутреннем туризме (при сохранении ограничений на зарубежный), в строительстве и на стройматериалы. То есть, в конечном счете все издержки будут переложены на конечного потребителя.