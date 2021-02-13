На Южном Урале фермерам упростят процесс реализации продукции

Аргументы Недели → Экономика

13 февраля 2021, 11:27 Источник: Полит74

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В период постепенной отмены ковидных ограничений, правительство РФ рекомендует открывать фермерские ярмарки и рынки в регионах, пишет ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поддержки фермеров-предпринимателей, реализующих продукты питания со своего огорода или фермерского хозяйства. Регионам рекомендовано выделять удобные места для торговли, а также максимально упрощать получение разрешений и оформления договоров. Законодательно рекомендации будут обозначены в правовых актах в течение двух месяцев.

– В Челябинской области доступность мест торговли для производителей продукции - малого бизнеса и фермеров - достигается в несколько шагов. Так, ежегодно постановлением губернатора принимается план организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, – сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза. – На 2021 год он принят 20 января и содержит 155 мероприятий, в числе которых самые крупные выставки и ярмарки продовольственных товаров, проводимые частными партнёрами при поддержке правительства и непосредственно органами исполнительной власти региона – министерствами сельского хозяйства, экономического развития.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru в челябинском Минсельхозе добавили, что ежегодный план выставочных и ярмарочных мероприятий принимает и каждый муниципалитет. Это является вторым шагом в поддержке для фермеров в реализации их продукции. В прошлом году города и районы Челябинской области, провели более 700 сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня. Кроме того, в каждом районе есть постоянно работающие рынки, где фермеры и сельскохозяйственные кооперативы реализуют свою продукцию.

По мнению премьер – министра Мишустина, такие меры поддержки помогут восстановить бизнес по производству сельхозпродукции.

В Челябинской области представить свою продукцию фермеры смогут на традиционной областной универсальной агропромышленной выставке «Агро – 2021», 19-21 августа.