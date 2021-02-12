Мировая торговля в 2021 году сократится как минимум на 3%. Надежда на вакцинацию

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 февраля 2021, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]

Восстановление мировой экономики происходит в замедленном темпе. Государства ЕС в начале 2021 года оказались в рецессии. Основной причиной медленного восстановления являются карантинные ограничения. Для России это означает низкий спрос на сырьё.



Нерадужные перспективы могут сохраниться в течение всего текущего года. Отрицательная динамика сохраняется и в торговле, и в сфере услуг. В годовом выражении мировая торговля сократится как минимум на 3%. Специалисты ООН уверены, что сфера услуг оказывает основное негативное влияние на экономику. Больше всего в пандемию пострадал туризм. При этом не исключено, что прогнозы будут ухудшаться и в дальнейшем. Изменить ситуацию может массовая вакцинация, которая пока даёт пробуксовку.



Старт экономическому росту, по заявлениям Еврокомиссии, могут также дать азиатские рынки. В Восточной Азии экономика по итогам последнего квартала уходящего года показала определённый рост. Пандемия вынудила слабых поставщиков товаров покинуть мировые рынки. Крупным игрокам пришлось сократить производственные мощности. Всё это привело к значительному сокращению спроса на российское сырьё. Бюджет России во многом зависит от ситуации в мире.



