МВФ призвал Банк России опустить ключевую ставку ниже 4%

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9 февраля 2021, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Банк России снизить ключевую ставку на 0,5 п.п. до четырёх процентов в 2021 году. В МВФ пояснили, что Центробанку РФ необходимо ориентироваться на условие, при котором отказ от снижения ставки в ближайшие месяцы приведет к росту инфляции.

"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, в настоящее время удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но сотрудники МВФ предполагают, что к концу 2021 года инфляция снизится до 3,5%", — говорится в докладе фонда.

Инфляция в России по итогам года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе ускорилась до 5,2%.

Летом 2020 года ЦБ снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Но опустившийся курс рубля на фоне оживления спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений разогнал инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден приостановить цикл смягчения.