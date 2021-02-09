Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен «Газпромом»

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9 февраля 2021, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно приостановлен. О приостановке транзита сообщил литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid и отметил, что это сделано по просьбе российской корпорации «Газпром».

В «Газпроме» пояснили, что потребности Калининградской области обеспечиваются за счет подземного хранилища.

В управлении информации ПАО «Газпром» сообщили, что потребности Калининградской области в природном газе сейчас полностью обеспечиваются за счет Калининградского подземного хранилища.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов пояснил, что эта ситуация не отражается на потребителях, поскольку в регионе обеспечены надёжные и стабильные поставки газа, - сообщается на сайте kaskad.tv. Прохождение осенне-зимнего периода при этом ведется в штатном режиме.

Руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Шерстюк в интервью изданию РБК сказал, что приостановка транзита газа в Калининград через Литву может быть временной, но если это затянется, под вопросом окажется снабжение частных жилых домов.

Область снабжается газом по магистральному трубопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». В В январе 2019 года в регионе запустили первую в России регазификационную установку «Маршал Василевский». Терминал позволяет области получать до 3,7 млрд кубометров газа в год.