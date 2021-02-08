Российские чиновники планируют снизить инфляцию до 4%

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 февраля 2021, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Центробанке заявили о возможности возврата инфляции к значению в 4% к концу текущего года. Рост цен будет заметен в строительстве, торговле, в транспортировке и хранении товаров. Главной причиной давления на цены эксперты называют ослабление курса рубля, увеличение стоимости сырья и комплектующих.



Предприятия реального сектора экономики планируют увеличить цены на товары уже в первые дни марта как минимум на 4%. При этом в ЦБ указали, что производители товаров продолжают наращивать объёмы производства.



За первый месяц нового года в цене уже выросли продовольственные товары, хлебобулочные изделия, крупа. Исследователи ВШЭ считают, что экономика не может зависеть от региональных факторов. В субъектах с высокой производительностью поднимать цены выше предельного значения не получается.



Факторами сдерживания роста цен также является низкая покупательная способность россиян. Часть предлагаемой продукции может остаться нереализованной, в результате чего производители понесут крупные убытки. В феврале и начале марта покупатели ещё будут приобретать в магазинах товары прошлогоднего урожая. После на прилавках начнёт появляться отечественная продукция, цена на которую будет на порядок ниже.



