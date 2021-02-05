Логоцентр Wildberries встанет прямо у трассы М-5 под Челябинском?

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 февраля 2021, 07:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Вячеслав Шишкоедов (Южноуральская панорама)

Стоимость нового объекта оценивается в 2,5 млрд рублей Напомним, сначала логоцентр интернет – магазин планировал возвести в районе города Миасса. На сегодняшний день стало известно, что Wildberries передумал, увидев более перспективное место.

Переоценка перспектив строительства произошла с учетом всех плюсов транспортной инфраструктуры.

Стоит отметить, что новый участок для реализации инвестиционного проекта в Челябинской области представители компании определят совместно с экономическим блоком областного правительства. На данный момент инвестиционный взгляд направлен на земли в районе Челябинска и поселка Атлян.