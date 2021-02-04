Россия в ближайшие годы вернётся к продовольственным карточкам

Сложная экономическая ситуация в стране продолжает сказываться на материальном положении россиян. Счётная палата не исключает введение продовольственных сертификатов для поддержки малоимущих граждан. В Общественной палате солидарны с коллегами - многие продукты оказались недоступными из-за высокого роста цен.
Эксперты прогнозируют, что Россия в скором времени может «откатиться» на три года назад по уровню бедности. Население плавно входит в режим экономии. Государственный сертификат позволит людям самостоятельно выбирать в торговых центрах продукты.
Пока аудиторы Счётной палаты не имеют конкретного плана увеличения роста реальных доходов граждан, а политика снижения бедности остаётся не систематизированной. В 2021 году нуждающиеся пока не получили материальной поддержки от государства. Это может значительно обострить проблему бедности. Контроль цен на сахар и подсолнечное масло со стороны государства не принёс ощутимых результатов. Многие ценовые проблемы были сконцентрированы на других товарах, которые власти обошли внимание. В итоге основная часть продуктов по-прежнему дорожает.
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