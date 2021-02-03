Россия впервые за 80 лет по-настоящему выправила продовольственный баланс

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 февраля 2021, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

2020 год оказался не таким страшным, как опасались многие эксперты. Тем не менее по экономике в общем и по народным доходам в частности эпидемия в итоге долбанула весьма прилично. В целом ВВП упал не на 7– 10%, как опасались многие эксперты, но только на 3,1%. Тем не менее это худший результат за последние 11 лет, с кризиса 2009 года. В середине 2020 г. казалось, сыпется всё. Экспорт, торговля, промышленность, банки – со всех направлений неслись сплошные сигналы SOS. И только село в который раз на общем безрадостном фоне осталось едва ли не единственным светлым пятном. Оно не просто нормально проскочило сквозь катастрофу вообще без потерь. В прошлом году аграрии пахали так, что поставили несколько новых знаковых исторических рекордов.



На фоне всего в 2020 г. Россия собрала второй в истории урожай! Поля подарили стране 133 млн т, из них 85,9 млн т пшеницы. Это лишь чуть-чуть не дотянуло до рекорда благодатнейшего 2017 г., когда урожай составил 135,5 млн тонн.



Так что, несмотря на все тяготы, в нынешнем сезоне Россия четвёртый год подряд сохранила звание крупнейшего мирового экспортёра хлеба, отправив за рубеж 35 млн т пшеницы, всего 48,5 млн т зерновых. Но самая приятная, знаковая новость прошла мимо народа, о ней не упомянули ни министры, ни телеканалы. В 2020 г. Россия впервые, даже не за последние 30 лет, возможно, за все 70–80 лет, по-настоящему выправила продовольственный баланс. Мы впервые продали за рубеж продуктов питания на большую сумму, чем закупили! В деньгах наш экспорт вымахал на 20% – до 29,45 млрд долл. (по курсу – 2,223 трлн руб.). При этом импорт еды в 2020 г. наконец-то оказался меньше экспорта, только 28,33 млрд долларов.



На фоне подобных свершений, зарплаты сельхозпроизводителей остались мизерными. Те, кто кормит не только свою страну, но и весь мир, сами едва сводят концы с концами. На селе по-прежнему платят почти в 1,5 раза хуже, чем в среднем по экономике. Если сравнить со средней зарплатой в нефтегазе, разрыв будет вчетверо!



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