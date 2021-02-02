Нефтепроводчики добились экономии благодаря энергосбережению

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 февраля 2021, 09:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой АО "Транснефть-Урал"

На протяжении всего 2020 года АО «Транснефть – Урал» реализовывало программу по повышению энергоэффективности, благодаря этому сумело добиться существенной экономии средств. Сэкономленная сумма превысила 170 миллионов рублей.

Большую часть экономии обеспечило снижение потребления электроэнергии: ее сэкономили на сумму в 166,58 миллионов рублей. Нефтепроводчики оптимизировали технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов – это, а также очистка внутренних поверхностей трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от отложений смол и парафинов позволило существенно снизить энергозатраты на перекачку. Потребление электроэнергии на собственные нужды производственных объектов уменьшили сразу на 12%. На ряде нефтеперекачивающих и линейных производственно-диспетчерских станций было модернизировано оборудование систем тепло- и энергоснабжения. Всё это существенно повысило энергоэффективность производственных процессов.

Нефтепроводчикам удалось снизить удельное потребление электроэнергии на 3,58%, а нефтепродуктов – на 1,15%. Всё это в разы больше, чем было запланировано изначально. Все работы по повышению энергоэффективности в компании ведутся в строгом соответствии с системой энергетического менеджмента, которая сертифицирована по международному стандарту ISO 50001:2011.