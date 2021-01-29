Челябинский трубопрокатный завод признали «держащим марку»

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 января 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Евгения Шерягина

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала Группу ЧТПЗ «держащей марку» и пожелала ей процветания. Такие слова прозвучали в ходе её экскурсии по территории цеха «Высота 239», выпускающего трубы большого диаметра, и комплексу по очистке промышленных стоков AQA Кристалл.

В Челябинск прибыла группа федеральных чиновников из ряда ведомств, связанных с экологией. В ходе рабочего визита они оценивают работу промышленных предприятий с точки зрения экологичности. И ЧТПЗ удалось приятно поразить заместителя председателя правительства РФ. После того, что ей удалось увидеть, она высказала свое удивление: «Я была приятно удивлена увидеть предприятие, занятое в сфере металлургии, но больше похожее на высокотехнологичное перерабатывающее производство, где традиционно всё очень чисто. Учитывая, что это всё запускалось 10 лет назад, Группа ЧТПЗ держит марку. Видно отношение к людям, коллективу, делу, которым вы занимаетесь. Процветайте и дальше».

Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров подтвердил, что для компании экология является приоритетной задачей: «Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды и повышению экологической безопасности предприятий. Новые объекты Белой металлургии стали примером ответственного подхода для многих промышленных компаний. Благодаря этой системной работе сегодня Группа ЧТПЗ соответствует статусу современной инновационной компании, которая стремится минимизировать влияние на окружающую среду и поддерживать экологическое благополучие населения».

В 2019 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение сразу с целым рядом ведомств. Согласно ему прямо сейчас на предприятии вводится в эксплуатацию новейшее газоочистное оборудование, до 99% снижающее воздействие производства на окружающую среду. А в последующие два года ещё два трубопрокатных производства Группы ЧТПЗ получат самое современное оборудование.