Курс доллара 28 января поднялся выше 76 рублей, евро - выше 92 рублей
28 января 2021, 12:44[ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 28 января, курсы доллара и евро начали расти после открытия торгов на Московской бирже. Доллар впервые с 1 декабря 2020 года поднялся выше 76 рублей. Курс европейской валюты поднялся выше 92 рублей впервые с 5 января.
На 10:30 мск доллар шел по 76,30 рублей, евро - по 92,21 рубля.
Рубль сегодня слабеет относительно доллара и евро. По курсу Московской биржи на 12:07 мск четверга, 28 января, курс доллара - 76,34 рубля. Курс евро на это же время - 92,38 рубля.
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