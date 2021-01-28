Курс доллара 28 января поднялся выше 76 рублей, евро - выше 92 рублей

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28 января 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В четверг, 28 января, курсы доллара и евро начали расти после открытия торгов на Московской бирже. Доллар впервые с 1 декабря 2020 года поднялся выше 76 рублей. Курс европейской валюты поднялся выше 92 рублей впервые с 5 января.

На 10:30 мск доллар шел по 76,30 рублей, евро - по 92,21 рубля.

Рубль сегодня слабеет относительно доллара и евро. По курсу Московской биржи на 12:07 мск четверга, 28 января, курс доллара - 76,34 рубля. Курс евро на это же время - 92,38 рубля.