Правительство РФ повысило экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

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26 января 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении размера экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.

На сайте кабмина сообщается, что «экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке».

С 15 по 28 февраля пшеница (1 тыс. кг) будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу (1 тыс. кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня - на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно). При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1 тыс. кг.

Как отметил кабмин, «решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Оно будет способствовать снижению объемов экспорта, позволит переориентировать участников рынка с продажи сельскохозяйственного сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью».

Постановление о пошлинах входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина.