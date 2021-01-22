Россия может пострадать не от санкций, а от возобновляемых источников энергии

Институт международных финансов опубликовал отчёт, согласно которому Россия в ближайшие годы может пострадать не столько от санкций, сколько от перехода зарубежных государств на возобновляемые источники энергии.
После введения в Европейском союзе углеродного налога доходы российского бюджета заметно сократятся. Сотрудники аудиторской компании KPMG спрогнозировали, что налог в ЕС на углеводороды обойдётся российским поставщикам примерно в 50 миллиардов долларов за ближайшие 9 лет. Риски его введения сопровождаются сокращением инвестиций в добычу углеводородов.
Российская экономика сегодня имеет неплохие показатели по сравнению с развивающимися рынками. Сильной стороной отечественной экономики является стабильность макроэкономических показателей. Государство имеет большие финансовые резервы, низкий уровень суверенного долга. Но не исключено, что новая американская администрация пойдёт на ужесточение санкционной политики и введёт против России дополнительные ограничения.
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