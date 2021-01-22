Курс евро впервые с 8 января поднялся выше 91 рубля

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22 января 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московская биржа

евро, pixabay.com

Днем в пятницу, 22 января, стало известно, что рубль усиливает падение. Согласно последней информации, которая поступила с торгов, курс евро к настоящему моменту поднялся выше отметки в 91 рубль.

Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами "завтра" на 13:20 по московскому времени рос на 1,02 рубля и достиг отметки в 74,86 рубля.

Что касается курса евро, то он рос на 1,31 рубля, составив 91,16 рубля. Уточняется, что это максимальный показатель с 8 января 2021 года.

Напомним, ранее аналитик Дмитрий Голубовский назвал причины ослабления рубля.