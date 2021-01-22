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22 января 2021, 13:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой АО "Транснефть - Урал"

В течение прошлого года в лаборатории АО «Транснефть – Урал» поступило новое оборудование, которое позволило увеличить точность исследований качества нефти и нефтепродуктов. Предприятие работает в семи регионах России, в том числе в Челябинской области.

Специалисты лабораторий регулярно проходят курсы повышения квалификации. В прошлом году они выполнили более 630 тысяч исследований проб нефти и нефтепродуктов.

Лаборатории получили новые приборы для определения температуры вспышки топлива, автоматические плотномеры, кулонометрические анализаторы влажности, спектрофотометр для определения концентрации железа в автомобильном бензине и другую аппаратуру. Приборы, поступившие в лаборатории АО «Транснефть – Урал», позволяют проводить исследования нефти в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза.

Благодаря новым анализаторам хлора и анализаторам фракционного состава нефти время проведения испытания на содержание массовой доли органических хлоридов в нефти сократилось с 4 до 1,5 часов. Анализаторы чистоты жидкости эффективнее определяют содержание абразивных частиц в дизельном топливе. Это дает необходимый контроль топлива при транспортировке по магистральным трубопроводам для подтверждения его соответствия требованиям стран Евросоюза, импортирующих российское дизельное топливо.