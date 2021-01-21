Банковский сектор ожидает новый кризис к лету 2021 года

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 января 2021, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Введённый российским правительством в прошлом году из-за пандемии мораторий на банкротства предприятий создал массу рисков неплатёжеспособности юрлиц и граждан страны. Эксперты предрекают начало нового банковского кризиса к лету 2021 года. Не исключено, что может произойти увеличение проблемных банковских активов, будут заморожены клиентские средства и т.д.



Финансовые власти надеются на вакцинацию, которая будет способствовать восстановлению экономики. Однако эксперты указывают на наличие массы других проблем, требующих незамедлительного решения. Отказ от новой поддержки предприятий может привести к серьёзному банковскому кризису.



Тревожным индикатором для работы банков является сокращение выдачи потребительских кредитов к концу прошлого года. К тому же в России продолжается падение реальных доходов населения уже 7-й год подряд, снижается ВВП, увеличивается долг. Инвестиционный климат не способствует привлечению капиталов из-за рубежа.



Несмотря на это в конце прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на отсутствие тревожных настроений в банковском секторе. По её мнению, российский бизнес имеет мягкие условия кредитования. Устойчивое возобновление роста экономики, по заявлениям Набиуллиной, будет заметно уже ближайшей весной.



