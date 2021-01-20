Инициативу челябинского губернатора приняли на федеральном уровне

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 января 2021, 14:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Юлии Боровиковой (Вечерний Челябинск)

Одну из инициатив, предлагаемых ранее губернатором Алексеем Текслером, примут в качестве закона на федеральном уровне. Это предложение о продлении льготного периода для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Алексей Текслер выступал с предложением продлить льготы для резидентов таких территорий на срок до четырех лет. Президент России Владимир Путин откликнулся на этот призыв и поручил правительству рассмотреть это вопрос и детально проработать его. И вот теперь срок льгот в 4 года стал значиться в проекте нормативных акте на соответствующем федеральном портале. Пониженные тарифы по страховым взносам станут одним из способов привлечь инвестиции в территории опережающего социально-экономического развития, поскольку резиденты ТОСЭР платят взносы, не превышающие по совокупности 7,6%.

В случае окончательного принятие этого проекта он существенно улучшит положение Челябинской области, поскольку на её территории находится ряд ТОСЭР. При этом в Бакале и Верхнем Уфалее, относящимся к наиболее проблемным территориям, в прошлом году уже закончился льготный период. В Снежинске и Озерске он закончится в феврале этого года.