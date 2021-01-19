«Карабашмедь» получила самое современное оборудование

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19 января 2021, 15:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено пресс-службой РМК

Обогатительная фабрика предприятия «Карабашмедь» начала монтаж самого современного оборудования, которое позволит заметно нарастить объем переработанных шлаков металлургического производства. Производительность переработки должна повыситься с 600 до 800 тысяч тонн в год.

На обогатительной фабрике занимаются переработкой текущих шлаков медеплавильного производства завода. Шлак перерабатывают на медный концентрат и строительный песок. Концентрат вновь отправляется на завод для извлечения из него меди, а песок поставляется ряду строительных организаций. Для повышения переработки было решено закупить целый ряд новых агрегатов. Современная конусная дробилка уже устанавливается на производстве. Она позволит снизить класс дробления, и тем самым улучшит извлечение меди в получаемый концентрат. Также монтируется керамический вакуумный фильтр, который станет обезвоживать этот концентрат.

Следующей стадией модернизации оборудования должно стать строительство нового корпуса измельчения и фильтрации. К нему приступят уже в этом году, поскольку в августе по планам в этом корпусе приступят к установке вертикальной мельницы третьей стадии измельчения, а также линии по обезвоживанию строительного песка.