Эксперт Тищенко ожидает восстановительный рост российской экономики в 2021 году

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14 января 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

график, фото: pixels.com

Гендиректор рейтингового агентства Сергей Тищенко заявил, что в 2021 году ожидается восстановительный рост российской экономики. По его словам, падение экономики по итогам прошлого года составило 3,8%.

«Если в третьем квартале 2020 года российская экономика относительно быстро восстанавливалась после весеннего шока вслед за улучшениями в мировой экономике и благодаря увеличению бюджетных расходов, то четвертый квартал разочаровал. Мы ожидаем по итогам года падения ВВП на 3,8% с сокращением реальных доходов населения примерно на 2%, причем с существенным ударом по сфере услуг», - пояснил он.

Тищенко отметил, что на уровень «золотого» 2019 года российская экономика вернется в начале 2022 года, а при благоприятном стечении обстоятельств это может произойти даже раньше - в конце текущего года. Если события пойдут по базовому сценарию, то в 2021 году рост ВВП составил около 3,2%, но с достаточно сложным первым полугодием, уточнил он.

«Необходимо осознавать, что этот восстановительный рост после большого провала недостаточен для того, чтобы вернуться к стартовому уровню», - добавил эксперт.