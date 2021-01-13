ММК подтвердил статус лидера на рынке белой жести

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13 января 2021, 15:54 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИНСКИЙ ]

Фото: cоцсети

За 2020 год ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» отгрузило в адрес российских компаний более 155 тысяч тонн белой жести – это самый высокий показатель для компании за последние десять лет. Отгрузка составила более 50% от общего объема российского рынка (примерно 300 тысяч тонн в год).

Белая жесть – жизненно необходимый материал для пищевой промышленности, она используется для производства тары для продуктов, в частности, консервных банок. Этот материал изготавливают путем нанесения защитного покрытия на холоднокатаную отожженную листовую сталь, и ключевым производителем белой жести в России является Магнитогорский металлургический комбинат.

В 2020 году ММК закрепил репутацию лидера на данном рынке: более 50% всей проданной потребителям белой жести, 155 тысяч тонн из примерно 300, было произведено из магнитогорской стали. Такой высокий объем отгрузки стал рекордным за десять лет – в предыдущий раз более 150 тысяч тонн белой жести на комбинате произвели в 2010 году, до вывода из состава оборудования агрегата электролитического лужения ЛПЦ-3 (АЭЛ 1). С тех пор на предприятии работает один агрегат (АЭЛ 2).

Пищевая промышленность – одна из немногих отраслей, где спрос на стальную продукцию не падал даже в кризисном II квартале 2020 года, на пике ограничений экономической деятельности, связанных с коронавирусом. «Падение коснулось всех отраслей… Принимались меры по ограничению контактов, соответственно, по ограничению производства. Не коснулось это только отраслей, связанных с продуктами. Мы это видим, потому что для металлургов продуктовая отрасль – это производство жестяной тары для продуктов. Тут был стабильный спрос», – комментировал по-прежнему высокий уровень отгрузки белой жести генеральный директор ММК Павел Шиляев летом 2020 года. Стабильность спроса помогла сохранить высокие объемы продаж.

Кроме того, как подчеркивают в ММК, рекордным показателям отгрузки белой жести способствовали «сбалансированная ценовая политика и клиентоориентированность». Сыграла свою роль и своевременная модернизация оборудования: еще в 2012 году в линии электролитического лужения для улучшения плоскостности была введена в строй правильно-растяжная машина итальянского производства, позже были запущены и другие новые элементы: безредукторные ножницы, дисковые ножницы и современный дефектоскоп.