Уровень государства в экономике достиг времён СССР. России не хватает конкуренции

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 января 2021, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Три года назад Владимир Путин подписал указ о национальном плане развития конкуренции. Ситуация в экономике выглядела тревожно. В 2015 г. выяснилось, что Россия усиленно возвращается в Советский Союз по части собственности.

Если в 2005 г. на государственные предприятия приходилось 35% ВВП, то в 2015 г. – уже 70%. Из оставшихся частникам 30% можно вынести за скобки иностранный капитал, быстро уходящий из страны после Крыма, и всевозможных «королей госзаказа», которые, как один, тесно связаны с государством и первыми лицами. И учесть теневую экономику, которая достигает 20–25% ВВП. И тогда получается, что внутри уравнения останется что-то вроде социалистических Венгрии или Югославии, где простым смертным разрешалось владеть только мелкими и средними предприятиями, которые тоже в любой момент могли отобрать.



Развитые страны никогда не забывали, чем они обязаны конкуренции. В начале XV века Европа выглядела захолустьем по сравнению с Востоком. В Пекине проживали 700 тыс. жителей, а среди 10 крупнейших городов мира европейским был только 200-тысячный Париж. В то же время богатство государств Запада росло за счёт конкуренции. Даже когда капитализм развился и грозил подменить собой правительства и парламенты, Запад не забыл, что конкуренция – это всё.



По этой логике развитие конкуренции в России противоречит всем особенностям нашего капитализма. Понятно, что без частного собственника нет настоящего рынка, а без конкуренции – эффективного производства, отмеченного высоким качеством товара и разумной ценой. Однако количество государственных и муниципальных унитарных предприятий всего за три года утроилось. Недавний глава ФАС Игорь Артемьев утверждал, что «уровень государства в экономике достиг «красной черты». Наша экономика толком не росла все 2010-е годы, исчерпав все возможности эффективного развития во времена дорогой нефти. А разоблачения Артемьева вовсе не были демаршем. Наоборот, выполнялось поручение президента Владимира Путина – создать национальную стратегию развития конкуренции.



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