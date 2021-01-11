В Челябинск съедутся аграрии со всей России

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11 января 2021, 16:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

С 17 по 18 февраля 2021 года в Челябинске в отеле «Radisson Blu» состоится Межрегиональная Агропромышленная Конференция с международным участием – МАК 2021.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Челябинской области и отраслевых федеральных Союзов. Партнерами МАК-2021 выступают: селекционно-семеноводческое предприятие ООО «ЭкоНива-Семена», группа компаний Bisolbi.

Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».

МАК 2021 - это новый формат мероприятий для агрокомплекса Челябинской области, ключевой задачей которого является выстраивание коммуникаций в АПК, трансляция опыта (как положительного, так и отрицательного) сложного для отрасли 2020 года, повышение уровня знаний аграриев, расширение профессиональных горизонтов и демонстрация современных решений для устойчивого развития предприятий.

Мероприятие включает в себя деловую площадку и фокус-выставку В2В.

МАК 2021 – это двухдневная нон-стоп перезагрузка, отказ от стереотипов отрасли и шаблонных, устаревших тактик развития, это динамичное обучение и повышение уровня знаний, общение «без галстуков», знакомство с передовыми технологичными новинками АПК.

Особенность и главное преимущество мероприятия в том, что все акценты в программе МАК 2021 сделаны на практику и опыт: внедрения новых подходов, применения определенных сценариев развития бизнеса, апробации инноватики и современных решений отрасли. Именно поэтому важное значение приобретает интеграция в проект представителей отраслевых Союзов, руководителей крупных предприятий, независимых экспертов АПК.

Приглашаем предприятия отрасли интегрироваться в проект и не пропустить главное событие в деловой жизни АПК региона в предстоящем году. Дополнительная информация о мероприятии: сайт, тел. +7 (351) 755-55-10, e-mail: org@pvo74.ru, Instagram МАК



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