Российские эксперты предсказывают существенный рост инфляции уже в первые месяцы 2021 года

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4 января 2021, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

По оценкам ведущих аналитиков из крупнейших банков и рейтинговых агентств, инфляция в России по итогам 2021 года составит 3,6%. По прогнозам Центробанка РФ, темпы роста цен будут зафиксированы в диапазоне от 3,5 до 4%.

Ожидания директора казначейства банка «Санкт-Петербург» Рината Кутуева еще менее утешительны. Он считает, что на конец 2021 года инфляция составит около 4,5%, а пиковых значений она достигнет уже в середине I квартала, взлетев до 5,25– 5,5% в годовом выражении.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, напротив, предполагает, что в наступившем году карантинные ограничения смогут сдерживать динамику цен. Благодаря им, экономическая активность и потребительский спрос окажутся ниже обычных параметров, а темп роста стоимости потребкорзины по итогам года составит 3,7%. При этом, по мнению эксперта, своих максимальных значений инфляция достигнет в январе-феврале, увеличившись до 5%, а потом начнет существенно замедляться.

Аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный отметил тот факт, что в середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подсолнечного масла и сахара подписали соглашение о снижении цен на эту продукцию до конца марта 2021 года. По его оценкам, такое нововведение уменьшит влияние мировых цен на стратегически важные российские товары. Эксперт считает, что по итогам года темп роста цен составит 3,5%.

Главный экономист ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков полагает, что уменьшение бюджетной поддержки потребительского спроса, ограничение цен на ряд товаров, а также стабилизация курса доллара на среднегодовом уровне в 73 рубля приведут к инфляции в размере 3% по итогам 2021 года.

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский считает достаточно разумным темп роста цен в 4%. При этом, по его словам, снижение цен представляет собой более серьезную опасность, чем их увеличение. При более высоком уровне инфляции в России наблюдался бы перегрев экономики, а при более низком возникают дефляционные риски, отметил специалист.

В 2020 году, согласно официальной статистике, рост инфляции не превышал 4,5%. Однако в ходе опросов, проведенных среди россиян, отмечалось, что реальное увеличение цен достигало 14%.

Потребительская корзина Росстата усредненная, но от домохозяйства к домохозяйству она отличается, отметил Александр Исаков. Поэтому для одного россиянина персональная инфляция может быть выше средней, а для другого — ниже. По мнению эксперта, используемую в официальной статистике корзину можно было бы приблизить к реальности, дополнив ее такой важной частью потребления, как траты на жилье. Аналитики считают, что в 2021 году ощущаемый рост цен по прямым опросам потребителей, как и всегда, будет выше темпа, фиксируемого статистическим ведомством.