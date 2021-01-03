Цена биткоина растет каждый день, 3 января стоимость криптовалюты обновила исторический максимум

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3 января 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Стоимость биткоина 3 января 2021 года на торгах крупнейшей криптовалютной биржи Binance превысила 34 тысячи долларов, обновив исторический максимум. По данным торгов, по состоянию на 8:30 мск стоимость самой популярной криптовалюты установилась на отметке 34 102 доллара.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8:31 мск биткоин дорожал на 16,56% — до 34 193 долларов.

Напомним, 2 января, в течение дня стоимость криптовалюты росла и последовательно преодолела отметки — 30, 31 и 32 тысячи долларов. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников рост стоимости биткоина. По его словам, биткоин уже начинает пользоваться спросом и при покупательских возможностях, всё больше и больше биткоин используют для взаиморасчётов в различных организациях. Тем более все страны мира начали законодательно эту тему регулировать, и различные платёжные системы обратили внимание на этот сегмент

Эксперт спрогнозировал, что в течение января, февраля и марта цена на биткоин будет меняться от $30 тысяч до $35 тысяч, а к середине лета дойдёт где-то до $40—45 тысяч, передает RT.