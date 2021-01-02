Добыча нефти в России снизилась в 2020 году до минимума - до 512,7 млн тонн

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2 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) сообщили, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн.

В источнике говорится, что в декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн. Известно, что в прошлом году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке. Тогда страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились снизить добычу почти на 10 млн б/с, чтобы восстановить ситуацию. Кроме того, год назад РФ побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. Сейчас показатели опустились почти до уровня 2010 г., когда она составила 512,3 млн тонн.