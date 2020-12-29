Итоги 2020 года: в России экономика упала меньше, а люди обеднели больше

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29 декабря 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Представители власти не устают заявлять, что российская экономика в период кризиса, связанного с пандемией, упала меньше, чем в ведущих странах Евросоюза и США. И это действительно так. Но если рассматривать причины такого относительно неглубокого падения, то заслуг в этом наших властей мы точно не найдем.

В прогнозе Минэкономразвития России говорится, что падение ВВП по итогам 2020 года составит около 4%. Формально российская экономика упала меньше, но это не связано с тем, что социально-экономическая политика была более эффективной. Главной причиной являются структурные особенности российской экономики.

В России доля бизнес-услуг, куда входит и деятельность туристических агентств, в экономике страны по итогам первого квартала 2020 года составляла 6,2%. Об этом говорят официальные данные Росстата. В то же время во Франции и Великобритании этот показатель был в районе 16%. Цифры по доле в российской экономике ресторанов и отелей, бизнес которых значительно пострадал в уходящем году, также несоизмеримо меньше, чем, к примеру, во Франции, Испании или Италии.

Огромную роль в экономике нашей страны играет нефтяная отрасль, которая вынуждена была сократить добычу в рамках сделки с ОПЕК+. При этом она не находилась в локдауне, а потому ее падение все же было относительно небольшим.

А вот о реальных располагаемых доходах населения власть у нас говорить не любит. В России этот показатель обвалился во втором квартале 2020 года в годовом выражении, по данным того же Росстата, на 8,4%. В странах ОЭСР (Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, куда входят развитые страны мира), средний показатель располагаемых доходов населения, напротив, вырос на 5,3%.

Общий итог: экономика в России в 2020 году упала меньше, зато люди обеднели больше. При этом, конечно, необходимо помнить, что экономика нужна не ради экономики, а для людей.