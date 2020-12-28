Реализацию нацпроектов отодвинули на десять лет

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 декабря 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

В 2020 году правительство России пережило серьёзное переформатирование. Многие министры отправлены в отставку, а кабинет возглавил Михаил Мишустин. В его задачи входило ускорение перемен, обещанных национальными проектами. Но после начала пандемии выполнение национальных проектов пришлось отложить.



И до коронакризиса нацпроекты не принесли ощутимых результатов. Аудиторы Счётной палаты неоднократно обращали внимание на их пробуксовку. В июле президент Владимир Путин указал правительству на необходимость корректировки целей национального развития до 2030 года. Ранее реализация государственных программ была рассчитана до 2024 года. Вместо девяти целей основной акцент был сделан на пяти векторах развития страны: сохранение населения, здоровье и благополучия граждан, а также обеспечение комфортной среды для жизни, и ускорение цифровизации. Основной задачей правительство сейчас ставит адаптацию к затянувшемуся кризису.



