Южноуральские депутаты приняли бюджет области

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24 декабря 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Депутатами утвержден бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Бюджет был принят во втором и третьем чтениях большинство голосов. Против голосовали только депутаты КПРФ. После первого чтения поступили поправки от главы региона, которые изменили основные характеристики бюджета области на 2022 и 2033 год. Так, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, 3,1 млрд. рублей составят выплаты на детей от 3 до 7 лет, 1,6 млрд. рублей пойдет на организацию горячего питания для учеников начальных классов.

Как ранее отмечали «Аргументы недели», на социальную сферу уйдет направлена основная часть средств. На реализацию первичного звена здравоохранения – 2,4 млрд. рублей, доплаты за классное руководство учителям составят 1,7 млрд. рублей, на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста 3 лет.

Еще 750 миллионов рублей будет выделено на так называемое народное бюджетирование на реализацию инициативных проектов жителей Челябинской области.

«Проект бюджета сбалансирован, ориентирован на наших жителей, в нем учтены рекомендации депутатов, все профильные комитеты, а также рабочая группа и президиум поддержали принятие главного финансового документа региона будущего года», – отметил Владимир Мякуш, председатель Законодательного Собрания.

Против принятия бюджета выступили депутаты фракции КПРФ. По мнению политолога Александра Мельникова, коммунисты планируют использовать этот факт в ходе выборной кампании в Госдуму, поэтому единороссам уже сейчас нужно готовить контратаку.