Законодательная инициатива Торгово-промышленной палаты одобрена депутатами

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23 декабря 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сессии депутаты ЗСК рассмотрели законопроект «О порядке взаимодействия Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» с органами государственной власти Краснодарского края».

Проект представил парламентариям председатель Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» (ТПП) Александр Ткаченко.

Документ разработан в целях дополнения краевой нормативной правовой базы, регулирующей развитие предпринимательской сферы в регионе. Им предлагается закрепить порядок взаимодействия ТПП с органами госвласти края при осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как считают авторы, законопроект в конечном счете позволит активнее вовлекать Торгово-промышленную палату в процесс развития предпринимательства, экономики в целом и конкретно промышленности региона.

Рассматриваемый документ прокомментировал председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко. По его словам, за годы своего существования Торгово-промышленная палата стала той площадкой, на которой власть и бизнес обсуждают насущные вопросы, стратегию экономического развития Кубани.

— Между Законодательным Собранием и Торгово-промышленной палатой давно сложились деловые конструктивные отношения. Её сотрудники активно участвуют в законотворческом процессе: в рабочих группах профильных комитетов Законодательного Собрания края, парламентских слушаниях, выходят с конкретными предложениями, нацеленными на формирование благоприятной бизнес-среды и условий для развития предпринимательства, - отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Глава парламента также добавил, что в феврале этого года ТПП разработала и внесла в парламент законопроект об изменениях в краевом законодательстве, направленных на снижение административной нагрузки на предпринимательское сообщество. Сейчас Палата, используя имеющееся у нее право законодательной инициативы, внесла законопроект, который направлен на повышение эффективности ее взаимодействия с органами власти края.