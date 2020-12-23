Новый краевой закон поможет формировать благоприятную инвестиционную среду

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23 декабря 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялась очередная сессия, заключительная в этом году.

В ее работе в режиме видео-конференц-связи принял участие глава региона Вениамин Кондратьев, также на сессии присутствовал прокурор края Сергей Табельский.

На 48-го пленарном заседании парламентарии рассмотрели порядка 20 вопросов. Первым в повестке сессии был проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере защиты и поощрения капиталовложений на территории Краснодарского края и внесении изменения в статью 1 Закона Краснодарского края «О договорах Краснодарского края», внесенный в парламент губернатором.

Документ представил руководитель краевого департамента инвестиций Василий Воробьев. Как указано в законопроекте, он направлен на реализацию Федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и призван обеспечить создание условий для формирования благоприятной инвестиционной среды. Также в нормативном правовом акте предлагается установить полномочия органов государственной власти Краснодарского края в сфере защиты и поощрения капиталовложений.

По словам губернатора Кубани, в сложных условиях нынешнего года удалось сохранить стабильную работу экономики края, что в том числе положительно влияет и на инвестиционную привлекательность региона.

— Нам принципиально важно вернуться к прежним темпам экономики. Если бюджет будет финансово обеспечен, то мы реализуем все наши программы и планы. А одной из важных составляющих наполняемости бюджета является инвестиционная привлекательность. Для инвесторов важен именно стабильный регион, — сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, принятие закона будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Кубани, которая остается достаточно высокой.

— Даже несмотря на все сложности этого года, за девять месяцев на территории края было вложено более 250 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Сегодня на Кубани в различных стадиях реализации находятся более 400 крупных инвестпроектов, общая сумма капиталовложений составила порядка 1,8 трлн рублей. Но стоящие перед нами цели стратегического развития требуют большего. Поэтому мы и далее будем совершенствовать инвестиционное законодательство, создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы к нам приходили российские и иностранные инвесторы. Нам нужны проекты, благодаря которым появятся новые предприятия. А это — дополнительные рабочие места и налоги в бюджеты всех уровней, — прокомментировал принятие закона Юрий Бурлачко.