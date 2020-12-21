Сергей Алексашенко: 2021 год будет лучше, но блестящим

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 декабря 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Нефть будет дорожать, а доллар дешеветь.



Известный экономист, бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко на своём Youtube-канале сделал прогноз о курсе доллара и цены на нефть в 2021 году. По словам экономиста, 80% экспорта России составляет сырьё, поэтому наше благополучие зависит от развития мировой экономики, восстановления прежнего её уровня.



Вакцинация является триггером этого процесса, изобретение вакцин от коронавируса придало мировой экономике оптимизма, и она уже начала постепенно расти. Вслед за этим начнёт расти цена нефть, которые в конце 2021 года может достигнуть 66 долларов за баррель. Поэтому рост российской экономики будет идти вслед за мировой. 2021 год будет лучше, но не блестящим. Для повторного падения российской экономики пока нет никаких предпосылок.



Восстановление российской экономики сдерживают только объёмы вакцины, их недостаточно, чтобы к лету привить от коронавируса большую часть населения страны. Это и будет пока сдерживать экономический рост. Экономика не выйдет на полную мощность.



Цены на нефть уже начали расти от 40 долларов в мае до 50 долларов в конце года на фоне новостей о появлении вакцин. Этот процесс будет продолжаться по траектории, предполагает экономист. Российский рубль тоже зависит от цены на нефть. Если нефть растёт, то и рубль вырастет. В 2021 году, по прогнозу Алексашенко, курс российского рубля будет иметь тенденцию к росту в диапазоне 63-65 рублей за доллар.



