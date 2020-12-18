Экономист Гинько прокомментировал рост курса евро по отношению к рублю
18 декабря 2020, 17:28[ «Аргументы Недели» ]
Экономист Владислав Гинько в пятницу, 18 декабря, прокомментировал рост курса евро по отношению к рублю. По словам эксперта, он во многом связан с укреплением европейской валюты на международном рынке.
Гинько подчеркнул, что курс евро в свою очередь растет именно потому, что доллар в настоящий момент дешевеет к корзине ведущих валют. Экономист в беседе с RT напомнил, что с марта 2020 года доллар просел на 13 процентов.
Отмечается, что вышеуказанная валюта особенно сильно падает к евро, к британскому фунту, а также японской йене. Владислав Гинько также обратил внимание на то, что за последние полтора месяца было замечено сильное укрепление рубля к доллару – около 10 процентов. Это объясняется тем, что в паре "доллар к евро" первая валюта очень сильно снизилась, а вторая – выросла.
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