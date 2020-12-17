Всемирный банк рекомендует России глобальные цепочки добавленной стоимости

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 декабря 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Улучшить экономическое положение Россия сможет благодаря встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Такое условие во Всемирном банке считают одним из самых главных.



Зарубежные эксперты также рекомендуют выстраивать больше торговых отношений с США и сокращать экспорт. Российская экономика ухудшила свои показатели из-за снижения прироста производительности и уменьшения капитала.



С 2000 года рост ВВП в России составлял порядка 5,2% в год. Однако в 2014 году из-за санкций отечественная экономика серьёзно пострадала. Россия изолировалась от мира, иностранные инвесторы отказались вкладывать свои капталы в нашу страну.



По мнению экспертов Всемирного банка, переориентация с продажи сырья на экспорт продукции обрабатывающей промышленности позволило бы России получить серьёзные доходы. Чтобы интегрироваться в глобальные цепочки добавленной стоимости РФ необходимо реформировать торговую политику и сферу услуг. Реализовывать программу импортозамещения нужно крайне осторожно, отмечают специалисты ВБ. Неграмотная политика может привести к повышению стоимости на продукцию внутри страны.



России будет сложно придерживаться рекомендаций специалистов мирового банка, так как наше государство поссорилось практически со всем миром.



