Депутаты ЗСК приняли участие в конференции, посвященной бизнесу новой реальности

Аргументы Недели → Экономика

16 декабря 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер кубанского парламента, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов принял участие в онлайн-конференции «Свежевыживший. Бизнес в новой реальности». Мероприятие, которое проводится региональным Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, было посвящено проблемам бизнеса в условиях «коронакризиса».

В конференции также принял участие член профильного комитета Алексей Титов.

Выступая, Сергей Алтухов отметил, что в этом году на долю субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выпали серьезные испытания.

— Год оказался для всех чрезвычайно тяжелым. Тысячи предпринимателей столкнулись с ограничениями. На всех уровнях власти разработаны меры поддержки МСП. Краснодарский край является лидером как по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, так и по числу тех мер, которые помогают развиваться бизнесу и отвечать новым вызовам. И задача сегодняшнего форума – получить обратную связь от предпринимательского сообщества, все ли мы делаем правильно, — сказал Сергей Алтухов.

Подытожив сказанное, депутат пожелал участникам плодотворной работы.

В целом, поддержка бизнеса в период пандемии является одним из приоритетных направлений деятельности властей региона. В крае реализован достаточно большой комплекс мер по его поддержке, основной целью которых было сохранение занятости населения, оказание своевременной помощи предпринимательству.

Как отмечал ранее в интервью краевой газете «Кубань сегодня» спикер ЗСК Юрий Бурлачко, своевременно принятые краевой властью решения позволили стабилизировать ситуацию.

— Так, для предприятий были введены отсрочки по ряду налоговых платежей, предоставлены субсидии и на выплату зарплаты коллективам. Мы со своей стороны закрепили гарантии поддержки бизнеса и налоговые послабления, — сказал Юрий Бурлачко.