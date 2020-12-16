Матвиенко отреагировала на сообщения о подорожании мебели: «Ссылки на ковид пора заканчивать»

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16 декабря 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на сообщение о дефиците и удорожании сырья в мебельной промышленности. СМИ писали, что цена на мебель начнет расти из-за подорожания материалов, из которых ее производят.

Так с начала года фанера для производства предметов интерьера подорожала на 60 процентов. На заседаним Совфеда Матвиенко отреагировала на сообщение о дефиците и удорожании сырья в мебельной промышленности: «Ссылки на ковид пора заканчивать». Она призвала не ссылаться на пандемию коронавируса, когда разговор касается проблем в экономике.

Как считает Матвиенко, необходимо точечно рассматривать каждую отрасль, разбирать, какие у неё проблемы возникают и с чем они связаны.