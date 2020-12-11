Найден способ уменьшить долговую нагрузку на бюджет Кубани

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11 декабря 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 47 сессии ЗСК депутаты рассмотрели и одобрили законопроект «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Документ представил министр финансов региона Сергей Максименко.

Согласно проекту, в 2020 году планируется за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета, и дополнительных федеральных дотаций полностью погасить ранее привлеченные коммерческие кредиты.

В результате указанных изменений сократятся долговая нагрузка на краевой бюджет, а в последующем и расходы на обслуживание госдолга.

Документ прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

— В очередной раз мы вносим изменения в закон о краевом бюджете на 2020 год. В соответствии с ними доходная часть краевого бюджета увеличивается за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,7 миллиарда рублей. Средства поступают к нам в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Полученная нами помощь весьма своевременна», — отметил Юрий Бурлачко.