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11 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

В России 11,7 млн злостных неплательщиков по кредитам. Федеральная служба судебных приставов принудительно взыскала с граждан 111,3 млрд рублей.



Многие из заёмщиков стали неплательщиками после потери доходов в результате пандемии коронавируса. И эксперты предполагают, что до весны 2021 года ситуация не улучшится.



Лидерами по должникам стали Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Свердловская и Челябинская области. По данным Центробанка, на начало октября сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла 911,8 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 798 млрд рублей. У некоторых должников по 2-3 займа, которые они сейчас не в состоянии обслуживать. Сумма среднего кредита составляет 120 тыс. рублей. Как решение этой проблемы могли бы стать банковские каникулы.



