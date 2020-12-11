ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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11 декабря 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Центробанк, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центральный банк России отозвал лицензии у двух банков. Об этом сообщили на сайте ведомства в пятницу, 11 декабря.

«Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2051 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Онего» АО Банк «Онего» (рег. № 2484, г. Петрозаводск, далее — Банк «Онего») … Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех», - пояснили в ЦБ.

Отмечается, что обе организации осуществляли непрозрачные операции. «Онего» «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».

Кроме того, оба банка были замечены в переводе денежных средств в пользу организаторов нелегальных азартных игр в Интернете.

По данным регулятора, по величине активов «Онего» на 1 декабря занимал 308-е место в банковской системе РФ, а «Финтех» - 241-ю позицию.