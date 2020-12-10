ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Нас обложат налогами для нашего же блага

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Нас обложат налогами для нашего же блага

Российское руководство планирует усилить налоговую политику. Чиновники предлагают увеличить ставки на доходы физических лиц, отслеживать стоимость имущества, поставить на контроль электронные платежи.

Из-за снижения налоговых доходов в российский бюджет в Совете Федерации активно рассматривают вопрос о поиске новых источников налоговых поступлений в самое ближайшее время. Глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил о сокращении налоговых доходов на 4,5% по сравнению с 2019 годом.

Большая часть нововведений коснётся простых граждан.

К примеру, налог на самозанятых принесёт государственному бюджету в этом году 2,5 миллиарда рублей. Правительство намерено серьёзно усилить контроль за теми, кто совершает сделки через сеть Интернет и не регистрируется в качестве самозанятого. Отдельное внимание будет уделено электронным кошелькам. Это позволит, по мнению парламентариев, выявить незадекларированные доходы. Планируется также сопоставить доходы и расходы россиян. Будет произведена оценка всего имущества владельцев.

В аппарате Совфеда также предложили ввести курортный сбор по всей территории страны. Чиновники считают, что жёсткая налоговая политика позволит государству преодолеть кризис с минимальными потерями.

ПВ

В мире

Сирийский наемник о боях в Нагорном Карабахе: «Не знаю, как выжил в этой войне»

Сирийский наемник о боях в Нагорном Карабахе: «Не знаю, как выжил в этой войне»

Четверо сирийских боевиков, которые воевали на территории Нагорного Карабаха на стороне Вооруженных сил Азербайджана, рассказали представителями британских СМИ о своем участии в данном конфликте.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью