Нас обложат налогами для нашего же блага

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10 декабря 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российское руководство планирует усилить налоговую политику. Чиновники предлагают увеличить ставки на доходы физических лиц, отслеживать стоимость имущества, поставить на контроль электронные платежи.



Из-за снижения налоговых доходов в российский бюджет в Совете Федерации активно рассматривают вопрос о поиске новых источников налоговых поступлений в самое ближайшее время. Глава бюджетного комитета СФ Анатолий Артамонов сообщил о сокращении налоговых доходов на 4,5% по сравнению с 2019 годом.

Большая часть нововведений коснётся простых граждан.



К примеру, налог на самозанятых принесёт государственному бюджету в этом году 2,5 миллиарда рублей. Правительство намерено серьёзно усилить контроль за теми, кто совершает сделки через сеть Интернет и не регистрируется в качестве самозанятого. Отдельное внимание будет уделено электронным кошелькам. Это позволит, по мнению парламентариев, выявить незадекларированные доходы. Планируется также сопоставить доходы и расходы россиян. Будет произведена оценка всего имущества владельцев.



В аппарате Совфеда также предложили ввести курортный сбор по всей территории страны. Чиновники считают, что жёсткая налоговая политика позволит государству преодолеть кризис с минимальными потерями.



