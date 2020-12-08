Чиновники никогда не признают катастрофический для населения рост цен

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 декабря 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

За последний осенний месяц рост цен превзошёл прогнозируемый правительством порог. Быстрее всего подорожали продукты питания. При этом стоимость непродовольственных товаров также заметно увеличилась.



Цены на лекарственные препараты за год выросли почти на 10%. В Министерстве экономического развития считают, по итогам года инфляция составит порядка 4,8%. Цены на продукты будут зависеть от ситуации на мировых рынках. Несмотря на рекордный объём урожая, Россия не смогла заменить импорт.



Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина успокаивает отсутствием серьёзных долгосрочных проинфляционных рисков для Российской Федерации. Чиновники реагируют на рост цен вполне спокойно. Глава правительства Михаил Мишустин призвал министров внимательно следить за ценами на товары первой необходимости и медикаменты. В Федеральной антимонопольной службе говорят, что рост цен на некоторые товары носит исключительно сезонный характер.



