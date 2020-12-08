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Датский Saxo Bank опубликовал 10 предсказаний на 2021 год, одно из которых - запустение мегаполисов

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Saxo Bank

Датский Saxo Bank опубликовал 10 предсказаний на 2021 год, одно из которых - запустение мегаполисов
фото: pixabay.com

Датский инвестиционный Saxo Bank опубликовал свой традиционный прогноз на будущий год.  В "шокирующем" прогнозе от датского инвестиционного банка на 2021 год десять пунктов.

Saxo Bank ожидает в будущем году крах некоторых компаний из-за перегрева экономик и запустения мегаполисов после введения правительствами стран безусловного базового дохода на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Из-за работы "на дистанционке" резко снижена занятость офисов. Падают цены на коммерческую недвижимость. Вероятно, молодежь перестанет искать работу в мегаполисах, будет оставаться в тех регионах, где росли. Профессиональные работники в больших городах начнут увольняться из-за падения предложения на рынке труда. Их престанет интересовать маленькое жилье в мегаполисах, начнут возвращать в небольшие города.

Развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру. Люди также будут переезжать из криминализировавшихся районов за город, и в итоге — запустение больших городов.

По мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, компания Amazon в 2021 году перенесет свою штаб-квартиру на Кипр, сможет договорится с властями этого государства об особом льготном налоговом режиме. У компании будет привилегированное положение по сравнению с конкурентами.

По прогнозу Saxo Bank, власти США и Евросоюза в этом случает ужесточат контроль за цифровыми компаниями.

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