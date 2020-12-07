Курс доллара можешь опуститься до 73 рублей

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7 декабря 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне заявлений российского президента Владимира Путина о старте всеобщей вакцинации и договорённости о сделке ОПЕК+ отечественный рубль начал расти и обновил трёхмесячный максимум. При этом временный оптимизм должен быть подкреплён реальными действиями, в противном случае доллар может вновь подорожать.



В первые дни декабря рубль укрепился как минимум на 3%. Из-за ухода угрозы новых санкций произошёл ощутимый рост цены нефти. Котировки барреля нефти за марку Brent возросла до 50 долларов. С нового года, согласно договорённостям стран-экспортёров, произойдёт увеличение добычи нефти. Россия в рамках данного соглашения сможет увеличить добычу до 125 тысяч баррелей в сутки.



Оптимизм в существующую политическую картину добавили заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о сроках вакцинации. На этом фоне на рублёвые активы на международных рынках увеличился спрос. В Высшей школе управления финансами сообщили о возможности снижения курса доллара до 73 рублей.



При этом ряд экспертов отмечает, что фундаментальных факторов для усиления российской валюты нет. Спад ВВП продолжается, обрабатывающая отрасль и сельское хозяйство снижают свою активность. Увеличения проса на энергоносители пока не происходит. К тому же сохраняется санкционный риск со стороны Запада, который сразу же опустит позиции отечественной валюты.



