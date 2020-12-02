Спад в экономике можно будет остановить после массовой вакцинации

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]

За ноябрь производство в России ухудшило свои показатели. Серьёзный спад произошёл в сфере обработки. Также снизилась погрузка на железной дороге. Экономисты считают, что шансов на стабилизацию экономики до конца года практически нет.



Спад деловой активности вызван в первую очередь сокращением спроса на продукцию. Падение производства привело к увеличению безработицы. В Институте Гайдара считают, что основными препятствиями для роста экономики являются конкуренция с импортной продукцией и слабость отечественной валюты. Промышленников также беспокоит неопределённость текущей ситуации и её дальнейшие перспективы. Весной чиновники надеялись, что из-за пандемии будут сняты санкции, и экономика вернётся к докризисным показателям. Но этого не произошло.



Эксперты предполагают, что вторая волна пандемии пойдёт на спад только в начале следующего года. Соответственно, восстановления экономики стоит ждать после массовой вакцинации. Рост российского производства отчасти зависит от того, как скоро иностранные государства откроют границы, и производители смогут обеспечить на рабочих местах эпидемиологическую безопасность. Мировая экономика начнёт расти по мере восстановления нарушенных цепочек поставки товаров.



