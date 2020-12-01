«Европу ждет серьезный кризис»: экономист о девальвации европейской валюты

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1 декабря 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Фото: pixabay.com

По данным Мосбиржи, утром 30 ноября евро поднялся до 91,31 рубля, подорожав на 48 копеек. Днем курс евро составил 90,97. Впервые с 17 ноября евро поднялся выше 91 рубля.

Экономист Василий Колташов считает, что на фоне повышения евро и ослабления доллара, европейскую валюту может ждать девальвация и серьезный кризис. Так, эксперт определил несколько факторов, которые усугубляют положение доллара. По его словам, он не видит для евро ничего хорошего.

«Если доллар будет слабеть, а евро на этом фоне укрепляться, Европу ждет серьезный кризис», — сказал Колташов.

В пример можно привести Мировой экономический кризис 2008-2013 годов.

«Сначала кризис задел только некоторые банки, но позже еврокомиссары Центрального Банка Европы допустили укрепление валюты, что обернулось тяжелейшим кризисов. Безработица была невероятных масштабов от Греции до Испании. Чтобы исправить ситуацию евро пришлось девальвировать» - рассказал экономист.

Василий Колташов уверен, что такая ситуация может повториться и в этот раз, если евро будет укрепляться, а доллар дешеветь.