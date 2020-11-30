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Аргументы Недели Экономика 13+

В Челябинской области будут увеличены расходы на социалку

, 19:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинской области будут увеличены расходы на социалку
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Глава региона Алексей Текслер назвал приоритетные направления при формировании областного бюджета на 2021 год.

По словам губернатора, бюджет на следующий год будет дефицитным: прогнозируемые доходы составят более 185 млрд. рублей, расходы – около 208 млрд. рублей.

«Нам удается справляться с ситуацией, большую роль в этом играет поддержка федерального центра. С начала этого года мы получили три федеральных транша, которые помогли нам частично компенсировать снижение собственных доходов»,  сказал Алексей Текслер. Он подчеркнул, что Челябинской области мало долговых обязательств, а, значит, возможно привлечение займов. Первый займ власти планируют взять в декабре, чтобы покрыть все социальные расходы до конца года.

Глава региона также отметил, что будет продолжено ранее начатое строительство всех согласованных строек: объектов в сфере образования, здравоохранения.

«Оставляем в бюджете деньги на эти цели в полном объеме, – пояснил Алексей Текслер. – Отдельное внимание – вопросам социальной сферы, несмотря на все сложности с формированием доходной части, мы увеличиваем финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование. Расходы по направлению «социальная политика» будут увеличены на 15 процентов по сравнению с первоначальным планом 2020 года, будут проиндексированы на 4 процента все региональные выплаты, продолжаться выплаты в рамках дополнительной поддержки южноуральцев, введенных в 2020 году».

Речь идет о выплатах на ребенка от 3 до 7лет, ежемесячных выплат на третьего и последующих детей, компенсацию затрат на домашнее обучение детей-инвалидов. Также предусмотрены расширение использования социального контракта. По словам губернатора, этой задачи уделяется особое внимание.

«Мы на порядок увеличиваем финансирование этого инструмента вместе с федеральным центром. Я считаю, что это один из самых главных инструментов по борьбе с бедностью. Прошу обратить внимание: в следующем году использование социального контракта должно выйти на другой уровень в регионе», – сказал Алексей Текслер.

 