В Челябинской области будут увеличены расходы на социалку

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30 ноября 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Глава региона Алексей Текслер назвал приоритетные направления при формировании областного бюджета на 2021 год.

По словам губернатора, бюджет на следующий год будет дефицитным: прогнозируемые доходы составят более 185 млрд. рублей, расходы – около 208 млрд. рублей.

«Нам удается справляться с ситуацией, большую роль в этом играет поддержка федерального центра. С начала этого года мы получили три федеральных транша, которые помогли нам частично компенсировать снижение собственных доходов», – сказал Алексей Текслер. Он подчеркнул, что Челябинской области мало долговых обязательств, а, значит, возможно привлечение займов. Первый займ власти планируют взять в декабре, чтобы покрыть все социальные расходы до конца года.

Глава региона также отметил, что будет продолжено ранее начатое строительство всех согласованных строек: объектов в сфере образования, здравоохранения.

«Оставляем в бюджете деньги на эти цели в полном объеме, – пояснил Алексей Текслер. – Отдельное внимание – вопросам социальной сферы, несмотря на все сложности с формированием доходной части, мы увеличиваем финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование. Расходы по направлению «социальная политика» будут увеличены на 15 процентов по сравнению с первоначальным планом 2020 года, будут проиндексированы на 4 процента все региональные выплаты, продолжаться выплаты в рамках дополнительной поддержки южноуральцев, введенных в 2020 году».

Речь идет о выплатах на ребенка от 3 до 7лет, ежемесячных выплат на третьего и последующих детей, компенсацию затрат на домашнее обучение детей-инвалидов. Также предусмотрены расширение использования социального контракта. По словам губернатора, этой задачи уделяется особое внимание.

«Мы на порядок увеличиваем финансирование этого инструмента вместе с федеральным центром. Я считаю, что это один из самых главных инструментов по борьбе с бедностью. Прошу обратить внимание: в следующем году использование социального контракта должно выйти на другой уровень в регионе», – сказал Алексей Текслер.