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ЦБ не покупает ценные бумаги Минфина. Госбюджет наполняют крупные банки

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ не покупает ценные бумаги Минфина. Госбюджет наполняют крупные банки

Одним из вариантов поддержки дефицитного бюджета является покупка Центральным банком государственных бумаг. Но в руководстве банка пока это не обсуждают.

В первые осенние месяцы крупные российские банки проявляли спрос на облигации федерального займа. В государственные бумаги было вложено порядка 2 триллионов рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиулина отметила, что российский бюджет не требует специальных мер поддержки. В России ещё имеются все условия для проведения обычной денежной политики. Ключевая ставка банка держится на уровне 4,2%. В следующем году ситуация особо не изменится. Бюджет в таких условиях сохраняет устойчивость. Государственный долг и бюджетный дефицит по существующим оценкам находится на относительно низком уровне.

Бюджет в состоянии найти финансы на различных рынках, что исключает необходимость прибегать к инструментам Центробанка, считают в руководстве ЦБ.
В октябре Министерство финансов РФ благодаря выпуску облигаций привлекло дополнительно в бюджет более полутора триллионов рублей.

В прошлом году на рынке государственного долга основными участниками выступали иностранные кредиторы и фонды. Эксперты считают, что это частный случай. По сравнению с государственными банками, нерезиденты имеют намного больше инвестиционных возможностей.

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