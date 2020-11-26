ЦБ не покупает ценные бумаги Минфина. Госбюджет наполняют крупные банки

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 ноября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Одним из вариантов поддержки дефицитного бюджета является покупка Центральным банком государственных бумаг. Но в руководстве банка пока это не обсуждают.



В первые осенние месяцы крупные российские банки проявляли спрос на облигации федерального займа. В государственные бумаги было вложено порядка 2 триллионов рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиулина отметила, что российский бюджет не требует специальных мер поддержки. В России ещё имеются все условия для проведения обычной денежной политики. Ключевая ставка банка держится на уровне 4,2%. В следующем году ситуация особо не изменится. Бюджет в таких условиях сохраняет устойчивость. Государственный долг и бюджетный дефицит по существующим оценкам находится на относительно низком уровне.



Бюджет в состоянии найти финансы на различных рынках, что исключает необходимость прибегать к инструментам Центробанка, считают в руководстве ЦБ.

В октябре Министерство финансов РФ благодаря выпуску облигаций привлекло дополнительно в бюджет более полутора триллионов рублей.



В прошлом году на рынке государственного долга основными участниками выступали иностранные кредиторы и фонды. Эксперты считают, что это частный случай. По сравнению с государственными банками, нерезиденты имеют намного больше инвестиционных возможностей.