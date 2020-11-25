Закон о развитии виноградарства и виноделия на Кубани принят окончательно

Аргументы Недели → Экономика

25 ноября 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 46-м пленарном заседании депутаты регионального парламента приняли во втором, окончательном чтении новый закон о развитии на Кубани виноградарства и виноделия.

Разработан был нормативный правовой акт в связи с принятием в декабре 2019 года соответствующего федерального закона, направленного на создание условий для дальнейшего развития отрасли, обеспечение производства качественного отечественного продукта и защиту покупателей от подделок.

В документе идет речь о правовых основах государственной поддержки, полномочиях органов госвласти и органов местного самоуправления в регионе. Краевым законом также определяются формы участия саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов, ведущих свою деятельность на территории края, в формировании и реализации региональной политики.

Комментируя принятое решение, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что в документе урегулированы многие вопросы, о необходимости регламентации которых уже давно говорили профессиональное сообщество, эксперты и ученые.

- Законопроект ориентирован на создание условий для внедрения в практику новейших научных разработок, повышения качества винограда и вин, стимулирование развития виноградарства и виноделия в приоритетных для этой отрасли малых формах хозяйствования. Сегодня вкус кубанского вина высоко оценили во многих странах мира. Мы видим, что у него есть немалый экспортный потенциал. Чтобы продвигать его на мировых рынках, необходимо такое законодательное обеспечение развития отрасли, которое позволит увеличивать объемы высококачественной, конкурентоспособной продукции. И принятие этого законопроекта - важный шаг в этом направлении, - сказал Юрий Бурлачко.